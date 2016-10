Auto

Im US-Rechtsstreit um manipulierte Abgaswerte fällt die finale Entscheidung über den Milliarden-Vergleich, den VW und zahlreiche Zivilkläger ausgehandelt haben.

San Francisco. Der zuständige Richter Charles Breyer will bei einer Anhörung am Dienstag (17.00 Uhr MESZ) in San Francisco bekanntgeben, ob er dem Kompromiss abschließend zustimmt.

Der Konzern hatte sich bereits im Juli mit Kunden und US-Behörden auf einen Vergleich von bis zu 14,7 Milliarden US-Dollar (13,4 Mrd Euro) verständigt. Später waren Einigungen mit US-Staatsanwälten und Vertragshändlern dazu gekommen, wodurch die Summe bis auf 16,5 Milliarden Dollar anstieg. Wegen des hohen Zuspruchs der Autobesitzer dürfte dem Abschluss des Vergleichs wenig entgegenstehen.

dpa