Der JadeWeserPort in Wilhelmshaven. © Ingo Wagner/Archiv

Schifffahrt

VW-Logistikzentrum könnte am JadeWeserPort entstehen

Der Volkswagenkonzern denkt über einen Einzug in den JadeWeserPort in Wilhelmshaven nach. Nach Informationen der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" will der Autobauer für die Marken VW und Audi an dem Tiefwasserhafen ein Logistikzentrum für Autoteile einrichten.