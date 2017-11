Das Volkswagen Logo prangt auf dem VW Werk in Wolfsburg. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW-Konzern legt bei Auslieferungen im Oktober zu

Der VW-Konzern hat im Oktober weltweit deutlich mehr Autos verkauft. Mit seinen 12 Fahrzeugmarken lieferte der Autobauer insgesamt 940 800 Fahrzeuge aus - ein Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie Volkswagen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.