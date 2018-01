Das Volkswagen Logo auf einem Gebäude der Volkswagen AG. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW-Konzern 2017 mit Rekordabsatz

Der Volkswagen-Konzern hat 2017 mehr Fahrzeuge ausgeliefert als je zuvor. Der Autobauer übergab 10,74 Millionen Fahrzeuge an Kunden in aller Welt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte.