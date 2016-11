VW-Logo auf einem Schild. © Erik S. Lesser/Archiv

Auto

VW-Kontrolleure nimmt Beratung für nächsten Budget-Plan auf

Die Volkswagen-Aufsichtsräte kommen heute in Wolfsburg zu Beratungen für die nächste Budget-Runde des Autoriesen zusammen. Volkswagen will in diesem Monat seine Investitionen für die nächsten fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen.