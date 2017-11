Ein Volkswagen-Logo am Volkswagen Werk in Wolfsburg. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW-Chef Müller: Kehren ein Stück weit zur Normalität zurück

Der Volkswagen-Konzern sieht sich nach der Diesel-Affäre weiter auf dem Weg in die Normalität. In den vergangenen zwei Jahren sei der Konzern im Krisenmodus gefahren, sagte Vorstandschef Matthias Müller am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg.