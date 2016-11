Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. © Daniel Reinhardt/Archiv

VW-Chef: Erste Batteriefabrik wird in Deutschland entstehen

Europas größter Autohersteller Volkswagen will seine erste eigene Batteriefabrik in Deutschland bauen. Das bestätigte Vorstandschef Matthias Müller auf dem Branchenkongress "Autogipfel" des "Handelsblatts" am Mittwoch in München.