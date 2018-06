Wolfsburg

"Die Aufsichtsräte von Volkswagen AG und Audi AG haben heute noch keine Entscheidung getroffen und prüfen die Sachlage weiterhin", teilte ein Sprecher des VW-Aufsichtsrates schriftlich mit. Am Abend war dem Vernehmen nach weiterhin denkbar, dass Audi-Vertriebschef Bram Schot das Amt nach der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler vorläufig übernimmt. Eine Entscheidung über eine Beurlaubung von Stadler als Audi-Chef fiel am Montag allerdings nicht. Stadler war am Montag wegen Verdunklungsgefahr im Zusammenhang mit Ermittlungen im Abgasskandal in Untersuchungshaft genommen worden.

dpa