Das VW Werk in Wolfsburg. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW-Aufsichtsrat: Untreue-Ermittlungen auch gegen Vorstände

Die Ermittlungen wegen möglicher Untreue von Managern bei Zahlungen an Betriebsräte von Volkswagen richten sich auch gegen Vorstände. "Selbstverständlich ist der Aufsichtsrat über das laufende Ermittlungsverfahren gegen aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder sowie Manager des Personalbereiches des Unternehmens informiert", teilte ein Sprecher des VW-Aufsichtsrats am Freitag in Wolfsburg mit.