Tarife

VHS-Beschäftigte legen im Tarifstreit erstmals Arbeit nieder

Erstmals in Niedersachsen haben die Beschäftigten einer Volkshochschule im Streit um einen Haustarif die Arbeit niedergelegt. An dem ganztägigen Warnstreik beteiligten sich am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben 60 der rund 70 Mitarbeiter der VHS in Hildesheim.