Erkrankte Amsel. Foto: Jutta Böhm-Wacker/NABU/Archiv

Tiere

Usutu-Virus tötet wieder Vögel in Rheinland-Pfalz

Nach einigen Jahren ohne größere Ausbrüche tötet das sogenannte Usutu-Virus in diesem Jahr wieder Vögel in Rheinland-Pfalz. Eine von ihm eingeschickte Amsel sei gerade positiv getestet worden, sagte Norbert Becker, Biologe bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit Sitz in Speyer.