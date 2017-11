Ein Containerfrachter fährt im Hamburger Hafen über die Elbe. © Daniel Reinhardt/Archiv

Prozesse

Urteil zur Elbvertiefung fällt Ende November

Im Rechtsstreit um die Elbvertiefung will das Bundesverwaltungsgericht am 28. November (12.15 Uhr) sein Urteil verkünden. Das sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher am Freitag in Leipzig.