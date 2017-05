Urteile

Die Verurteilung des Mörders der kleinen Jenisa aus Hannover zu lebenslanger Haft ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss verworfen.

Hannover. Das Landgericht Hannover hatte den früheren Lebensgefährten von Jenisas Tante 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Mann hatte die Achtjährige 2007 in sein Auto gelockt, sexuell missbraucht und in einem Wald in Wunstorf bei Hannover erschlagen. Er war auch wegen Mordes an einem fünfjährigen Jungen in Herford verurteilt worden.

Der Bundesgerichtshof wies die mit angeblichen Formfehlern begründete Revision des Angeklagten gegen die Entscheidung ebenso zurück wie eine Revision von Jenisas Eltern. Sie hatten als Nebenkläger eine Sicherungsverwahrung für den Mörder ihrer Tochter gefordert.

