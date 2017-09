Das Schild des Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Lüneburg. © Philipp Schulze/Archiv

Umwelt

Urteil im Streit um Kohlekraftwerk in Stade vertagt

Der geplante Bau eines umstrittenen Kohlekraftwerks in Stade wird das niedersächsische Oberverwaltungsgericht auch am Mittwoch beschäftigen. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts in Lüneburg zu dem am Dienstag begonnenen Verfahren mit.