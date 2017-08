Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer aus Holz. © Uli Deck/Archiv

Arbeit

Urteil: Kündigung nach sexuellem Übergriff rechtens

Der Griff in den Genitalbereich eines Kollegen rechtfertigt nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts eine Kündigung. Das gelte auch, wenn der Übergriff nicht vordergründig sexuell motiviert sei, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung des höchsten deutschen Arbeitsgerichts (2AZR 302/16) in Erfurt.