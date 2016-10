Notfälle

Ursache für schäumendes Wasser in Nordhorn geklärt

Ein Feuerwehreinsatz ist die Ursache des schäumenden Trinkwassers in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim gewesen. Das Mittel sei laut Gesundheitsamt jedoch unbedenklich, teilte ein Sprecher der Stadt Nordhorn am Dienstag mit.