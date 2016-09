Notfälle

Ursache für Tod von zwei Menschen noch unklar

Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Haus im Kreis Hameln-Pyrmont steht nun fest, dass die beiden Menschen keinem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Wie genau die beiden in Hessisch Oldendorf starben, ist aber immer noch unklar, teilte die Polizei in Hameln am Mittwoch mit.