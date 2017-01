Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für Niedersachsen und Bremen größtenteils aufgehoben. "Nur noch im südlichsten Niedersachsen im Bergland ist mit ein bisschen Schneeverwehungen das Unwetterkriterium erreicht", sagte am Freitag Jürgen Püschel vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg.

Hamburg/Hannover. Im mittleren Niedersachsen liege Schnee bei Temperaturen um die Null Grad.

Es sei zwar sehr viel Schnee heruntergekommen, aber weil der Boden so warm war und es vorher geregnet habe, sei nicht so viel liegen geblieben. "Normalerweise wären es 20 Zentimeter gewesen", sagte Püschel. Am Freitagmorgen schneie es noch ein bisschen zwischen Hamburg und Hannover, der Schnee ziehe aber in Richtung Osten ab, und vom Westen her folgten ein paar Schauer. Stellenweise könne sich im Tagesverlauf die Sonne zeigen. Am Samstag sei an der Küste mit Sturmflut zu rechnen.

dpa