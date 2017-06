Umweltverschmutzung

Untersuchungen bei Erdgasförderstätte in Grafschaft Bentheim

Bei der Suche nach Bodenbelastungen auf Erdgasförderstätten nimmt das Landesbergamt einen Förderplatz in der Grafschaft Bentheim ins Visier. Wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am Montag mitteilte, sollen in Kürze Detailuntersuchungen für den Erdgasförderplatz Itterbeck-Halle 2 vorgenommen werden, nachdem Experten verdächtige Werte bei Schadstoffen festgestellt hatten.