Unternehmerverbände fordern schnelle Regierungsbildung

Regierung

Der Spitzenverband der niedersächsischen Wirtschaft dringt auf eine rasche Bildung einer neuen Regierungskoalition nach der Landtagswahl. Er fordere von den Parteien, dass sie "zügig zu einer Regierung kommen, die die Bedürfnisse des Landes ernst nimmt und schnell abarbeitet", sagte Verbandspräsident Werner M.

Hannover. Bahlsen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Wochenendausgabe).

Es brauche jetzt zügig Mittel und Planungskapazitäten für Autobahnen und Straßen, sagte Bahlsen. Brücken seien zum Teil in einem Zustand "wie in einem Entwicklungsland". Viele Schulen seien in einem miserablen Zustand. "Bei der Ausstattung mit Tablets leben wir zum Teil noch hinter dem Mond", kritisierte der Präsident der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN).

Bahlsen ließ dabei Sympathien für eine große Koalition aus SPD und CDU erkennen: "Minister müssen dem Gemeinwohl dienen und brauchen Demut vor der Aufgabe. Das würde ich sowohl Stephan Weil wie Bernd Althusmann unterstellen, weil ich beide als bodenständig kennengelernt habe." Kritik übte er an den Grünen. "Sie haben Fortschritt verhindert, Straßenbau unterbunden. Sie versuchen vorne und hinten, uns Dinge zu verbieten."

Rot-Grün war bei der Landtagswahl am Sonntag knapp abgewählt worden, vor allem wegen deutlicher Verluste der Grünen. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit die Bildung einer Koalition aus SPD und CDU.

