Forschung

Unimedizin Göttingen plant Herz- und Hirnzentrum

An der Unimedizin Göttingen (UMG) soll für gut 31 Millionen Euro ein neues interdisziplinäres Herz- und Hirn-Forschungszentrum entstehen. Der Wissenschaftsrat habe den entsprechenden Antrag positiv bewertet und eine Förderempfehlung an die Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern ausgesprochen, teilte die UMG am Dienstag mit.