Uniklinik bekommt Neubau für eine Milliarde Euro

Medizin

Nach jahrelangem Sanierungsstau soll die baulich marode Medizinische Hochschule Hannover für geschätzt eine Milliarde Euro einen Neubau bekommen. Nach einem Gutachten kommt eine Sanierung des bestehenden Hauptgebäudes nicht in Betracht.

Hannover. Bis Ende des Jahres soll nach Angaben des Wissenschaftsministeriums über den genauen Standort des neuen Gebäudetraktes entschieden werden, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Die Landesregierung will auch die Universitätsmedizin Göttingen sanieren. Insgesamt sollen rund 2,1 Milliarden Euro in die Hochschulmedizin an beiden niedersächsischen Standorten fließen, ein Sondervermögen von 600 Millionen Euro wurde bereits aufgelegt.

dpa