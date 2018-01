Notfälle

Unglücksfall: 12-Jähriger stirbt beim Schwimmunterricht

Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag beim Schwimmunterricht in Garrel (Kreis Cloppenburg) tödlich verunglückt. Der Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen.