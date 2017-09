Verkehr

Unfall wegen Aquaplaning: mehrere Verletzte

Bei einem ungewöhnlichen Auffahrunfall wegen nasser Fahrbahn ist am Dienstagabend auf der A 29 eine Frau schwer verletzt worden. Kurz vor der Autobahnausfahrt Varel Bockhorn im Friesland war zunächst ein Fahrer mit seinem Auto wegen starken Aquaplanings in die Mittelleitplanke gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Zwei folgende Fahrer konnten mit ihren Autos noch rechtzeitig ausweichen und bremsen, blockierten damit aber weitere Spuren.