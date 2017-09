Unfälle

Ein Verkehrsunfall mit einem Schwertransporter auf der A28 bei Leer hat am Donnerstagabend für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der 35-jährige Fahrer des mit einem Rotorflügel beladenen Schwertransports verlor aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke und kam am Straßenrand zum Stehen.

Leer. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz hinter dem Dreieck Leer in Richtung Oldenburg. Der Verkehr wurde zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bis zur Bergung des Schwertransportes im Laufe des Vormittags, haben Autofahrer Polizeiangaben zufolge mit Behinderungen an der Unfallstelle zu rechnen.

dpa