Unfall beim Boßeln: 19-Jähriger schwer verletzt

Beim Boßeln ist ein 19-Jähriger am Sonntag in Ostfriesland von einem Rollerfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Westerstede geflogen werden, wie ein Polizeisprecher sagte.