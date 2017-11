Bei einem Unfall in der Nähe von Wilhelmshaven gab es eine Tote. © Stefan Puchner/Archiv

Unfälle

Unfall bei Wilhelmshaven: Beifahrerin stirbt

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist in der Nähe von Wilhelmshaven eine 86 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Beifahrerin sei am Mittwoch in einem Rettungswagen gestorben, teilte die Polizei am Abend mit.