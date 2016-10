Medien

Den Tod eines persischstämmigen Ingenieurs vor einer niedersächsischen Erdgas-Förderanlage klärt das norddeutsche "Tatort"-Duo seit dieser Woche vor der Kamera auf.

Hamburg. Die Dreharbeiten zu dem Umweltthriller mit den beiden Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) haben nach Angaben des NDR am Dienstag begonnen. Gedreht wird der Krimi "Böser Boden" demnach bis zum 9. November in Uetze und Hambühren (Niedersachsen) sowie in Hamburg. Im Programm ist der norddeutsche "Tatort" für das kommende Frühjahr geplant.

