Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven am Sonntagabend hat die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Das Feuer in der Lagerhalle, in der unter anderem Holzpaletten und Autos gelagert wurden, hatte sich in kurzer Zeit zu einem Großbrand entwickelt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.