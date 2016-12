Kriminalität

Unbekannter klingelt an Haustür und vergewaltigt Frau

Eine ältere Frau ist in ihrer eigenen Wohnung in Buxtehude (Landkreis Stade) von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Nach bisherigen Ermittlungen klingelte der Täter am Mittwoch an der Wohnungstür des Opfers, wie die Polizei am Freitag mitteilte.