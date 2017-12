Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Kriminalität

Unbekannter Toter in Bremerhaven aufgefunden

Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntagnachmittag in Bremerhaven auf einem Grundstück tot aufgefunden worden. Die Untersuchungen zur Todesursache dauern an, teilte die Polizei am Dienstag mit.