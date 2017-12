Der Schriftzug "Polizei" auf einem Funkstreifenwagen. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

Unbekannte werfen Farbbeutel gegen Geschäftsstelle der AfD

Unbekannte haben die niedersächsische Landesgeschäftsstelle der AfD in Lüneburg mit Farbbeuteln beworfen. Außerdem wurde das Haus in der Nacht mit Gülle verunreinigt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.