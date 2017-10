Tiere

Unbekannte stehlen hunderte Ziervögel

Unbekannte haben Hunderte von Ziervögeln unterschiedlicher Arten im emsländischen Salzbergen aus einem Transporter gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dort am Samstagnachmittag ein auf einem Parkplatz an der Autobahn A30 abgestellter Spezialtransporter aufgebrochen.