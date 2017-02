Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/dArchiv

Kriminalität

Unbekannte stechen 28-Jährigen in Bremen nieder

Unbekannte Täter haben einen 28-Jährigen in Bremen-Nord auf der Straße mit einem Messer niedergestochen. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden, außerdem wurde es am Kopf verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.