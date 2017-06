Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oldenburg. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oldenburg

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Oldenburg einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Zeugen hörten gegen 03.00 Uhr in der Nacht einen lauten Knall in dem Gebäude und sahen daraufhin ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davon rasen, wie die Polizei mitteilte.