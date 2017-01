Das Blaulicht auf einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Unbekannte Täter schießen auf Auto

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Bremerhaven auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 19-jährige Fahrer hörte am Sonntagabend einen Knall, die Heckscheibe seines Fahrzeugs zersplitterte.