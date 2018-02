Brauchtum

Umzugswagen beim Karneval kontrolliert: Bremsen defekt

Bei Kontrollen von Umzugswagen beim Straßenkarneval in Bühren (Landkreis Cloppenburg) hat die Polizei am Sonntag erhebliche Mängel festgestellt. In fünf Fällen hätten die Bremsen nicht richtig funktioniert, teilten die Beamten am Abend mit.