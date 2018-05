Hagen

Das Ministerium habe mehrere Dokumente immer noch nicht zur Verfügung gestellt, bemängelte Hans-Otto Meyer-Ott vom Arbeitskreis Wesermarsch. Dabei handele es sich um verschiedene Gutachten, die auch in das Genehmigungsverfahren eingeflossen seien.

Der Arbeitskreis hatte schon am 22. März Klage gegen die am 5. Februar vom Ministerium erteilte Rückbaugenehmigung eingereicht und am vergangenen Mittwoch eine 138 Seite starke Begründung an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg geschickt. Über die Klagegründe wollen die Umweltschützer heute informieren. In dem 2011 abgeschalteten Kernkraftwerk laufen seit einigen Monaten bereits die auf insgesamt 10 bis 15 Jahre angelegten Abbauarbeiten im Innenbereich. Zuständig ist die Eon-Konzerntochter PreussenElektra.

dpa