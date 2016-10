Luftaufnahme des Emssperrwerk in der Ems bei Gandersum. © Ingo Wagner/Archiv

Naturschutz

Der "Masterplan Ems 2050" kommt anderthalb Jahr nach seinem Start nach Einschätzung des Umweltministeriums gut voran. Vorbereitende Maßnahmen und Proben stehen an, sagte ein Sprecher.

Oldenburg. "Die Machbarkeitsstudien sollen wie geplant Ende 2016 abgeschlossen sein und dann dem Lenkungskreis vorgelegt werden", erklärte Thorsten Kuchta, Sprecher beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems.

Der Masterplan soll vor allem den Schlick in der Ems reduzieren und die Wasserqualität verbessern. So sieht er etwa eine Umrüstung des Emssperrwerks vor. Auch sollen flusstypische Lebensräume geschaffen und Flächen für den Wiesenvogelschutz angekauft werden. Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) wollte sich am Mittwochnachmittag bei einem Besuch des Sperrwerkes bei Gandersum über den Stand der Arbeiten zum Masterplan informieren.

dpa