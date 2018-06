Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nimmt am heute erstmals in ihrem Amt an der Konferenz der Umweltminister des Bundes und der Länder (UMK) teil. Die Ressortchefs wollen in Bremen unter anderem über den Klimaschutz, das Insektensterben, die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid und die Reduzierung von Plastik in Gewässern sprechen.