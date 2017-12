Martin Günthner (SPD) steht in seinem Büro in Bremen. © Carmen Jaspersen/Archiv

Schifffahrt

Umschlag in Bremer Häfen stagniert

Der Umschlag in den Bremer Häfen stagniert. In diesem Jahr wird dieser nach vorläufigen Zahlen mit 75,1 Millionen Tonnen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (75,2 Mio.)