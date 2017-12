Umsatzwachstum bei Krone-Gruppe

Unternehmen

Der emsländische Nutzfahrzeug- und Landtechnikhersteller Krone hat mit 1,9 Milliarden Euro einen Umsatzrekord hingelegt. Im Vorjahr betrug der Gesamtumsatz der Gruppe 1,8 Milliarden Euro.

Spelle. Wie das Unternehmen am Freitag in Spelle mitteilte, erzielte Krone im Geschäftsjahr 2016/17 (Stichtag 31. Juli) im Ausland Umsatzerlöse in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Im Nutzfahrzeugbereich wurden 1,3 Milliarden Euro erlöst, etwas mehr als im Vorjahr. Das Landtechniksegment habe von der Erholung des Milchpreises profitiert und 582,8 Millionen Euro umgesetzt (Vorjahr 569,8 Millionen). Zum Gewinn machte das Familienunternehmen keine Angaben. Die weltweite Mitarbeiterzahl stieg von 4281 auf 4497 Beschäftigte an.

dpa