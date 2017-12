Passanten stehen in einer Einkaufspassage auf einer Rolltreppe. © Maurizio Gambarini/Archiv

Einzelhandel

Umsätze im Weihnachtsgeschäft liegen über dem Vorjahr

Die Einzelhändler in Niedersachsen und Bremen konnten ihre Umsätze im Weihnachtsgeschäft gegenüber 2016 steigern. Der Umsatz in Niedersachsen liege einen Tag vor Heiligabend bei rund neun Milliarden Euro, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Hans-Joachim Rambow, am Samstag zur dpa.