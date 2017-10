Ein Kran ist aufgrund des Sturms ins Wasser gestürzt. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Wetter

Umgestürzter Hafenkran wird geborgen

Der von Sturm "Xavier" in Wilhelmshaven umgestürzte Hafenkran soll in der kommenden Woche geborgen werden. Mitte November solle das betroffene Terminal von Rhenus wieder in Betrieb gehen, teilte die Firma am Freitag mit.