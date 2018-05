Die Wirtschaft im Bundesland Bremen schätzt die Konjunkturlage weiterhin als gut ein. Sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven wollten die Unternehmen ihren Personalbestand erweitern und investieren, sagte Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen am Mittwoch mit Blick auf eine Frühjahrs- Konjunkturumfrage bei 430 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und den Bereichen Handel und Dienstleistungen.