Der Hamburger Hafen bei Sonnenuntergang. © Axel Heimken/Archiv

Konjunktur

Umfrage: Stimmung in der maritimen Wirtschaft optimistisch

Werften, Reedereien und Hafenbetriebe blicken zunehmend optimistisch in die nähere Zukunft. Das ergab die am Dienstag in Hamburg veröffentlichte Herbst-Umfrage der IHK Nord, das sind zwölf norddeutsche Industrie- und Handelskammern.