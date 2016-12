Arbeit

Die Mehrheit der Beschäftigten in Niedersachsen ist mit ihrer Arbeitssituation und den Arbeitsbedingungen zufrieden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1000 Beschäftigten, die das niedersächsische Wirtschaftsministerium im Frühjahr in Auftrag gab.

Hannover. Mehr als jeder dritte Arbeitnehmer identifiziere sich sehr stark mit dem Betrieb, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Besonders gut bewertet wurden Arbeitszeit und Beschäftigungssicherheit, auch einen zufriedenstellenden Sinn können viele Leute in ihrer Arbeit erkennen. Abstriche in der Bewertung gab es dagegen bei den Punkten Einkommen, betriebliche Sozialleistungen und Arbeitsintensität.

Die zunehmende Digitalisierung bei der Kommunikation wurde unterschiedlich bewertet. Ein Drittel der Befragten gab an, sich sehr häufig der digitalen Technik ausgeliefert zu fühlen. Zwischen 40 und 46 Prozent der Beschäftigten sagten zudem, die Arbeitsmenge sowie die Arbeitsbelastung habe durch die Digitalisierung insgesamt zugenommen.

"In Niedersachsen hat sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren gut entwickelt", kommentierte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) das Ergebnis der Umfrage. Beim Thema Digitalisierung müsse es gelingen, die positiven Aspekte wie mehr Flexibilität und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Vordergrund zu stellen.

dpa