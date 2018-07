Das Bomann-Museum Celle hat ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert an die Nachfahren des Sammlerehepaares Alfons und Hedwig Jaffé zurückgegeben. Nachdem sich die Repressionen der Nationalsozialisten gegen Juden verschärften hatten, habe das Paar 1939 Berlin verlassen und seine Sammlung zunächst in die Niederlande bringen lassen, teilte das Museum am Dienstag mit.