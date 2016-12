Bremer Landtag berät abschließend über Landesbank-Verkauf. © Julian Stratenschulte/Archiv

Banken

Übernahme der Bremer Landesbank durch NordLB besiegelt

Der Weg für die Komplettübernahme der angeschlagenen Bremer Landesbank (BLB) durch den Mutterkonzern NordLB ist endgültig frei. Nach der Bürgerschaft (Landtag) in Bremen stimmte am Donnerstag auch der niedersächsische Landtag dem Gesetz zum Staatsvertrag zu, der damit am 1. Januar 2017 in Kraft treten kann.