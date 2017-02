Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Tourismus

Übernachtungszahlen in Niedersachsen erreichen Spitzenwert

Der Tourismus in Niedersachsen boomt: 2016 sind die Rekorde der beiden vorherigen Jahre noch einmal übertroffen worden. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 3,5 Prozent auf 42,8 Millionen, wie das Wirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mitteilte.